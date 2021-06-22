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У Львові відреставрували історичні двері-віяло

Вероніка Рой

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У Львові у будинку на вулиці Костя Левицького, 21 відреставрували історичну браму за кошти міста та мешканців. Це внутрішні двері під’їзду, які можуть відчинятися у дві сторони. Про це інформує Бюро спадщини.

Фото до та після

 «Поверхня дерева була доволі пошкодженою і потребувала значної кількості нових вставок. Для збереження текстури деревини та приховування значної кількості пошкоджень двері покрили спершу бейцом темного відтінку, а потім декілька разів прозорим матовим лаком, що в результаті надало дверям темного насиченого відтінку. А ще у цих дверях верхні дві завіси підлягали ремонту, тому були збережені, а от нижні довелося замінити», – розповіла архітектор Бюро спадщини Ярина Онуфірів.

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Також у дверях будинку на вулиці Костя Левицького, 21 замінили засклення на нове, із нанесеним матовим візерунком по контуру, що нагадує візерунок плитки у під’їзді будинку. Крім цього реставратори встановили нові ручки, адже автентичні були втрачені.

Браму відновили завдяки міській програмі співфінансування. Загальна вартість робіт становила 47 658 грн.

Нагадаємо, з 2018 року у Львові діє Програма відновлення історичних дверей та брам. Вона передбачає, що 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці.

Зазначимо, цьогоріч ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

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Фото: Бюро спадщини

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