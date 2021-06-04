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У Львові на Героїв Майдану відновили історичні двері-віялона

Юлія Осим

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В історичному ареалі Львова збережені ще одні історичні двері. Відтепер відновлені внутрішні дерев’яні двері-віялона у будинку на вулиці Героїв Майдану, 40. Про це повідомляє Бюро спадщини, передає Львівський портал.

Раніше у цьому будинку відреставрували також зовнішні двері.

«Це дубові двері-віяло, які були у незадовільному стані. Такі двері можуть відчинятися у дві сторони. Ми поставили на них грати, які там були раніше. Для цього відновили їх за спогадами мешканців. Вони також зберегли елемент цих гратів. Також візуально збереглися місця кріплення, що нам допомогло в роботі», – розповів реставратор Ярослав Зубрицький.

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Крім того, реставратори відновили дверну ручку та скло. Останнього не було на світлику, а в інших місцях дверей воно складалося з різних частин.

Зазначимо, реставраційні роботи здійснювалися у межах міської програми. Збереження історичних дверей обійшлося у 40 тисяч грн, з яких 70% оплатило місто, ще 30% у розмірі 12 тисяч грн додали мешканці.

Як нагадали у Бюро спадщини, Програма співфінансування реставрації історичних дверей та брам у Львові реалізується з 2018 року.

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Фото Бюро спадщини

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