На вулиці Коновальця відреставрували старовинні двері-віяло

У житловому будинку на вул. Євгена Коновальця, 44 відреставрували дерев’яні двері-віяло. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Як кажуть реставратори, вхідні двері-віяло виготовлені з ялиці, що є рідкістю серед львівських брам. Їхня особливість – у тому, що можуть відкриватися в обидва боки, саме звідси й назва «віяло».

Вхідні двері на вул. Євгена Коновальця, 44 були у досить занедбаному стані, тому фахівці вирішили їх рятувати. Всі роботи зайняли місяць.

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«Цікаво, що ялиця як матеріал доволі рідко зустрічається серед львівських брам. Ця деревина є досить складною в роботі. Окрім того, на дверях виявили чимало пошкоджень, що підштовхнуло реставраторів обрати темний антрацитово-коричневий відтінок фарби для роботи», – розповіла архітекторка Ярина Онуфів.

Всі роботи обійшлися у 50 000 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини