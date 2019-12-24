З 2020 року львів’яни зможуть відреставрувати старовинні балкони за кошти міста

Із 2020 року у Львові почне діяти міська програма співфінансування реставрації балконів у будинках, які є пам’ятками архітектури. Відтак львів’яни, які хочуть відновити старовинні балкони, мають покрити невелику частину робіт, а решту оплатить мерія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Програму проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова на 2020−2022 роки має затвердити сесія Львівської міськради вже цього четверга, 26 грудня.

Ця програма передбачає реставрацію балконів в історичних будинках спільними коштами із бюджету Львова та самих мешканців. При цьому самі львів’яни сплачують 10 000 грн за один балкон, решту незалежно від об’єму робіт фінансує мерія.

«Програму обговорювали з різними колами та з мешканцями, щоб зрозуміти, наскільки львів’яни готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкона має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс, – 10 000 гривень. Решту суми оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертизу цієї документації, проведення тендерної закупівлі, укладення договору з підрядником», – йдеться у повідомленні.

Прийом заявок на участь у цій програмі тривав до 15 листопада. За цей час львів’яни подали заявки на реставрацію 42 балконів у 14 будинках. Перші балкони почнуть відновлювати вже навесні.

Зазначимо, що це вже третя міська програма співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам’ятках архітектури. З 2018 року у Львові діє програма співфінансування реставрації дверей та брам, а цьогоріч почала діяти також програма реставрації вікон.