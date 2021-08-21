На Львівщині – понад 100 нових випадків covid

Станом на ранок п’ятниці, 20 серпня, на Львівщині коронавірус підтвердили у 139 096 людей. За останню добу виявили 108 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За минулу добу лабораторні центри провели 1068 ПЛР-тестів, 108 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 57 львів’ян.

Загалом на Львівщині коронавірус підтвердили у 139 096 людей. Від ускладнень інфекції померло 3707 мешканців області (+1 за останню добу). Натомість побороли недугу 134 391 пацієнт (+ 39 за останню добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці серпня – на початку вересня.

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Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування.

Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області. Проте медики переконані, що штам «Дельта» вже активно циркулює областю.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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