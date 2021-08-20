Covid на Львівщині виявили у ще 70 людей

Станом на ранок п’ятниці, 20 серпня, на Львівщині коронавірус підтвердили у 138 988 людей. За останню добу виявили 70 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За минулу добу лабораторні центри провели 953 ПЛР-тести, 70 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 34 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірус підтвердили у 138 988 людей. Від ускладнень інфекції померло 3706 мешканців області (0 за останню добу). Натомість побороли недугу 134 352 пацієнтів (+ 29 за останню добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці серпня – на початку вересня.

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Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування.

Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області. Проте медики переконані, що штам «Дельта» вже активно циркулює областю.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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