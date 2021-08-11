В Україні – 1122 нових covid-хворих

Станом на ранок середи, 11 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1122 нові випадки коронавірусу. Померли 25 українців, тоді як одужали більше тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 261 354 людини. Протягом вівторка, 10 серпня, діагноз встановили ще 1122 новим хворим, серед них 31 медик та 54 дитини.

Одужали за останню добу 1160 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 25 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 149 людей, натомість одужали 2 193 752 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 186/11759

Запорізька – 96/2484

Донецька – 89/2731

Харківська – 81/3307

Дніпропетровська – 70/3501

Херсонська – 66/1025

Одеська – 63/3564

Луганська – 57/520

Хмельницька – 49/1697

Тернопільська – 37/2137

Київська – 36/3625

Івано-Франківська – 32/1145

Львівська – 31/3353

Черкаська – 29/3032

Рівненська – 28/1596

Полтавська – 27/3194

Чернівецька – 22/1393

Вінницька – 21/3175

Закарпатська – 21/1733

Сумська – 18/735

Житомирська – 18/1912

Миколаївська – 16/1481

Чернігівська – 13/2174

Кіровоградська – 9/1506

Волинська – 7/1111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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