Новий спалах COVID в Україні очікують за два тижні

Черговий спалах коронавірусної інфекції в Україні очікують вже за два тижні. Про це інформує Київська школа економіки.

Наразі у 20 областях країни спостерігається зростання рівня госпіталізації, однак вже впродовж найближчого тижня очікується перевищення рівня госпіталізацій над виписками.

У зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, які складають половину всього зростання госпіталізацій у країні. У цих регіонах існує найбільший ризик спалаху.

Умовно регіонами «тимчасової безпеки» є м. Київ, Полтавська, Сумська та Чернігівська області, які тиждень до тижня показують коливання в бік спадання на плато.

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«Фактично всі регіони повільно зростають. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може розпочатися впродовж найближчих двох тижнів», – прогнозує керівник Центру економіки охорони здоров’я KS Юрій Ганиченко.

Зараз в середньому кількість померлих за добу становить 15 осіб. За оцінками Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE), смертність в Україні перебуватиме на рівні плато і найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні коронавірус підтвердили 2 256 397 людей. За останню добу виявили більше тисячі нових хворих – це найбільше за останній місяць.

Через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Саме через поширення цього штаму в країні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

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