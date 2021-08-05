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В Україні підтвердили понад 140 випадків штаму «Дельта», – головний санлікар

Вероніка Рой

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В Україні 143 офіційно підтверджених випадків захворювання на штам «Дельта». Про це в ефірі «Українського радіо» розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Стосовно штаму «Дельта», то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється», – каже Ігор Кузін.

Він зазначається, що найбільший відсоток позитивних випадків штаму «Дельта» фіксують у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, а також у Чернівцях та Києві.

«Він (штам «Дельта», – ред.) поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від «Дельти». Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху «Дельти» в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров’я», – додає Ігор Кузін.

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Нагадаємо, в Україні коронавірус підтвердили 2 256 397 людей. За останню добу виявили більше тисячі нових хворих – це найбільше за останній місяць.

Через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Саме через поширення цього штаму в країні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Не так давно у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

На Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам підозрюють ще у дев’ятьох мешканців області.

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