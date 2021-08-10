За добу вакцинували понад 8 тисяч мешканців Львівщини

Протягом вівторка, 9 серпня, у Львові та області вакцинували проти коронавірусу понад 8 тисяч людей. Про це свідчать дані на сайті РНБО, повідомляє Львівський портал.

Так, минулої доби на Львівщині щеплення проти Covid зробили 8 260 людям. З них 4 539 – отримали першу дозу щеплення, а 3 721 – другу, тобто повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу.

Водночас, за даними ЛОДА, 1319 з усіх вакцинованих вчора отримали щеплення в 12-ти центрах вакцинації.

Зокрема, міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького – 18; ТРЦ «Форум Львів» – 5; ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка» – 20; ТРК «Victoria Gardens» – 138; м. Дрогобич – 45; м. Трускавець – 64; м. Стрий – 220; м.Червоноград – 246; м.Новояворівськ – 198; м.Жовква – 161; м.Новий Розділ – 126; м. Самбір – 78.

Реклама партнерів

Загалом проти коронавірусу на Львівщині вже провакцинували більше 420 тисяч мешканців. Дві необхідні дози препарату отримали понад 154 тисячі людей.

Найбільше щелень зробили вакциною Covieshield – 38 403, Astra Zeneca – 81 519, Coronavac – 131 841, Pfizer – 112 524, Moderna – 56 028 осіб.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Із графіком роботи центрів вакцинації на Львівщині 9-15 серпня можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.