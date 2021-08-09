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Центри вакцинації на Львівщини: графіки роботи на тиждень

Вероніка Рой

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На Львівщині з 9 по 15 серпня працюватимуть 14 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Так, протягом тижня, з 9 по 15 серпня, в області діятимуть 14 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення модна отримати вакцинами CoronaVac, Moderna,  AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Графіки роботи центрів вакцинації:

ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

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09-13.08.21

15.00- 18.30 (CoronaVac)

07-08.08.21

10.00- 15.00 (CoronaVac)

Центр Довженка, м.Львів, проспект Червоної Калини, 81

09-15.08.21

15.00- 18.30 (AstraZeneca)

07-08.08.21

10.00- 15.00 (Moderna)

ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

09.08-13.08.21

15.00- 18.30 (Comirnaty/Pfizer.)

Міжнародний аеропорт «Львів» (м.Львів, вул. Любінська, 168; 1-й поверх Терміналу «А» – навпроти зони стійок реєстрації)

09-15.08.21

10.00- 15.00 (Comirnaty)

м. Броди

Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)

14.08.21

10.00- 14.00 (CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)

09.08-15.08.21

09.00- 15.00 (Moderna)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

09.08-15.08.21

09.00- 15.00 (Moderna/CoronaVac; в сб-нд – 2 доза вакциною Comirnaty)

м.Стрий

Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка (м.Стрий, вул. Шевченка, 18), спортзал

09-13.08.21

10.00- 16.00 (CoronaVac/Comirnaty)

м.Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8 )

09-13.08.21

08.30- 17.00 (CoronaVac/Comirnaty/Moderna/AstraZeneca)

14.08.21

09.00- 13.00

м.Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)

09-14.08.21

09.00- 14.00 (CoronaVac/Comirnaty/Moderna/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

14.08-15.08.21

10.00- 14.00 (CoronaVac)

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

09-13.08.21

09.00- 19.00 (CoronaVac/Moderna)

14.08.21

09.00- 14.00

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)

09-10,13.08.2021

14.00- 18.00 (CoronaVac/Comirnaty/Moderna/AstraZeneca)

11-12.08.21

09.00- 14.00

14.08.21

10.00- 14.00

м.Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)

09-13.08.21

09.00- 17.00 (CoronaVac/Comirnaty)

14.08-15.08.21

10.00- 14.00

Зазначимо,  загалом на Львівщині провакцинували понад 412 тис. осіб, з них 150 тис. – другою дозою.

Нагадаємо, Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині є одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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