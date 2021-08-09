Центри вакцинації на Львівщини: графіки роботи на тиждень

На Львівщині з 9 по 15 серпня працюватимуть 14 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
Так, протягом тижня, з 9 по 15 серпня, в області діятимуть 14 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення модна отримати вакцинами CoronaVac, Moderna, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
Графіки роботи центрів вакцинації:
ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
09-13.08.21
15.00- 18.30 (CoronaVac)
07-08.08.21
10.00- 15.00 (CoronaVac)
Центр Довженка, м.Львів, проспект Червоної Калини, 81
09-15.08.21
15.00- 18.30 (AstraZeneca)
07-08.08.21
10.00- 15.00 (Moderna)
ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)
09.08-13.08.21
15.00- 18.30 (Comirnaty/Pfizer.)
Міжнародний аеропорт «Львів» (м.Львів, вул. Любінська, 168; 1-й поверх Терміналу «А» – навпроти зони стійок реєстрації)
09-15.08.21
10.00- 15.00 (Comirnaty)
м. Броди
Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)
14.08.21
10.00- 14.00 (CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)
09.08-15.08.21
09.00- 15.00 (Moderna)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)
09.08-15.08.21
09.00- 15.00 (Moderna/CoronaVac; в сб-нд – 2 доза вакциною Comirnaty)
м.Стрий
Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка (м.Стрий, вул. Шевченка, 18), спортзал
09-13.08.21
10.00- 16.00 (CoronaVac/Comirnaty)
м.Червоноград
Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8 )
09-13.08.21
08.30- 17.00 (CoronaVac/Comirnaty/Moderna/AstraZeneca)
14.08.21
09.00- 13.00
м.Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)
09-14.08.21
09.00- 14.00 (CoronaVac/Comirnaty/Moderna/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)
14.08-15.08.21
10.00- 14.00 (CoronaVac)
м. Жовква
Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)
09-13.08.21
09.00- 19.00 (CoronaVac/Moderna)
14.08.21
09.00- 14.00
м. Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)
09-10,13.08.2021
14.00- 18.00 (CoronaVac/Comirnaty/Moderna/AstraZeneca)
11-12.08.21
09.00- 14.00
14.08.21
10.00- 14.00
м.Самбір
Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)
09-13.08.21
09.00- 17.00 (CoronaVac/Comirnaty)
14.08-15.08.21
10.00- 14.00
Зазначимо, загалом на Львівщині провакцинували понад 412 тис. осіб, з них 150 тис. – другою дозою.
Нагадаємо, Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.
Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині є одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.
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Вероніка Рой