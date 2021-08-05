Україна здобула ще одну «бронзу» на Олімпійських іграх

У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо бронзову нагороду здобуває Людмила Лузан в каное-спринті. Про це Львівському порталу повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Людмила Лузан виборола олімпійську «бронзу» на дистанції 200 м серед жінок на веслувальному каналі з результатом 47,034 секунди.

Це вже дев’ята бронзова нагорода у скарбничці української збірної. Загалом українські спортсмени здобули дванадцять медалей – одну золоту, дві срібні та дев’ять бронзових.

Реклама партнерів

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня зі Львова Алла Черкасова, дует Марти Федіної – Анастасії Савчук в артистичному плаванні та борчиня Ірина Коляденко.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Також «срібло» здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. Перше «золото» на Олімпійських іграх завоював ще один борець Жан Беленюк.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: НОК України