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Українки завоювали історичну «бронзу» у артистичному плаванні на Олімпіаді

Вероніка Рой

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У середу, 4 серпня, Анастасія Савчук та Марта Федіна здобули бронзову нагороду в артистичному плаванні на Олімпійських іграх в Токіо. Це перша в історії України олімпійська медаль у артистичному плаванні. Про це інформує Львівський портал.

Українки Анастасія Савчук та Марта Федіна поступилися Китаю і ОКР.

Додамо, це перша олімпійська нагорода в артистичному плаванні за всю історію України.

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Це вже сьома бронзова нагорода у скарбничці української збірної. Загалом українські спортсмени здобули десять медалей – одну золоту, дві срібні та сім бронзових.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна та борчиня зі Львова Алла Черкасова.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Також «срібло» здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. Перше «золото» на Олімпійських іграх завоював ще один борець Жан Беленюк.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

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