На Львівщині – 48 нових хворих на covid

Станом на ранок суботи, 31 липня, на Львівщині виявили 48 нових хворих на Covid-19, тоді як одужала 41 людина та ще 4 померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 164 людей. Зокрема, 51 виявили за останню добу. Серед усіх нових хворих 25 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3690 людей (+4 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 880 пацієнтів (+41 за минулу добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

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Водночас зараз в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 172 пацієнти, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Днями на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Через цей новий штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали майже 200 тисяч мешканців Львівщини, ще 113 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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