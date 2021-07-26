111 тисяч мешканців Львівщини повністю вакцинувались від covid

Станом на 26 липня у Львівській області понад 111 тисяч людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, відтак повністю завершили процес вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За вихідні в області провакциновано майже 6 тисяч осіб. У суботу, 24 липня, ін’єкцію отримали понад 3 000 мешканців області у 14-ти центрах вакцинації, а в неділю, 25 липня, – майже 2 800 людей у 12-ти центрах вакцинації.

Загалом на Львівщині станом на 26 липня провакциновані більше 302 000 осіб, з них більше 111 000 – другою дозою.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

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Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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