На Львівщині – 51 випадок covid за добу

Станом на ранок п’ятниці, 30 липня, на Львівщині виявили 51 нового хворого на Covid-19, тоді як одужали 17 людей, а летальних випадків немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 116 людей.

Протягом четверга, 29 липня, лабораторні центри провели 475 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 51. Серед усіх нових хворих 25 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3686 людей (жодного випадку за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 839 пацієнтів (+17 за минулу добу).

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Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Водночас зараз в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 172 пацієнти, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Днями на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Через цей новий штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали майже 200 тисяч мешканців Львівщини, ще 113 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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