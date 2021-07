У Києві бібліотека вилучила зображення Зеленського з виставки карикатуриста

Публічна бібліотека імені Лесі Українки в Києві забрала із виставки Олега Смаля карикатуру на Президента України Володимира Зеленського. Про це автор заявив на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях до FB-посту Смаля поширили фотокопію вилученої карикатури.

Як повідомляє Zbruch, Володимир Зеленський зображений без штанів понад клавіатурою рояля – натяк на відому сценку теперішнього Президента часів його діяльності в Кварталі 95. Герой тримає в руках булаву, а нагість йому затуляє зелена краватка. На голові в Зеленського іграшкові заячі вуха – то, мабуть, згадка про скандальну сценку з балетом Вєрки Сердючки на Дні Незалежності 2020 року.

Адміністратор FB-сторінки бібліотеки в анонсі до виставки пояснив юзерам, що коломийки з карикатурою почали задля того, щоб привернути увагу до експозиції.

«Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці імені Лесі Українки приходили люди. Причина – на фото. На порожньому місці була карикатура на Президента Зленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю “хоробрим” карикатуристом, котрий насміхається безжально з колишніх президентів і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки:«кабы чего не вышло…»

«Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно», – прокоментував Смаль, додавши, що це перший випадок у його біографії.

У самому анонсі (тоді ще актуальному) йшлося:«Ви зможете побачити веселі й одночасно гострі шаржі на відомих людей та реалії нашого життя».

Довідково, Олег Смаль народився в селі Чаруків 1959 року. Навчався на архітектора в Києві, працював за спеціальністю. Із 1991 року – професійний карикатурист (спеціалізація – політична карикатура), журналіст, ілюстратор книг.

Співпрацював з виданнями «Київські відомості», «Дзеркало тижня», Kyiv Post, «Свобода», «Український репортер»та іншими. Друкувався у The Financial Times, Currier International, The Voice of America, BBC, Deutsche Welle тощо.

Смаль – арт-менеджер Муніципальної галереї мистецтв у Києві.

У портфоліо художника – понад 15 тисяч опублікованих карикатур та близько 1000 статей з питань історії, культури, мистецтва, архітектури.

