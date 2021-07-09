В Україні виявили 655 нових хворих на Covid

Станом на ранок п’ятниці, 9 липня, в Україні підтверджено 2 240 246 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 655 нових хворих, ще 12 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 8 червня в Україні провели 41 607 тестувань, які виявили 655 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 31 дитина та 37 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 396 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 240 246 людей. Від ускладнень інфекції померло 52 572 осіб (+12 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 176 110 людей (+885 за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 203 випадки;

Одеська область – 62 випадки;

Донецька область – 46 випадків;

Київська область – 42 випадки;

Львівська область – 39 випадків;

Харківська область – 30 випадків;

Запорізька область – 25 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Черкаська область – 23 випадки;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Хмельницька область – 19 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Полтавська область – 17 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 12 випадків;

Волинська область – 11 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Вінницька область – 5 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Чернігівська область – 4 випадки.

Тернопільська область – 3 випадки;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.