Covid в Україні: 705 нових хворих, більше тисячі одужали

Станом на ранок суботи, 3 липня, в Україні лабораторно підтвердили 705 нових випадків коронавірусу. Померли 36 українців, тоді як одужали трохи більше тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 237 202 людей. Протягом п’ятниці, 2 липня, діагноз встановили ще 705 новим хворим, серед них 22 медиків та 27 дітей.

Одужали за останню добу 1 072 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 36 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (185), Дніпропетровській (49), Київській (48), Донецькій (43) та Полтавській (39) областях.

Реклама партнерів

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 460 людей, натомість одужали 2 170 656 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 185/5961

Дніпропетровська область – 49/2870

Київська область – 48/1921

Донецька область – 43/1872

Полтавська область – 39/1761

Одеська область – 38/1322

Запорізька область – 37/995

Харківська область – 31/1917

Львівська область – 29/2236

Черкаська область – 26/847

Херсонська область – 23/957

Житомирська область – 23/1330

Миколаївська область – 22/812

Сумська область – 21/1448

Хмельницька область – 16/975

Чернігівська область – 14/839

Вінницька область – 11/4141

Закарпатська область – 11/563

Рівненська область – 11/1147

Луганська область – 10/412

Чернівецька область – 6/376

Волинська область – 6/765

Кіровоградська область – 6/733

Тернопільська область – 5/313

Івано-Франківська область – 4/594.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.