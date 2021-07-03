Covid в Україні: 705 нових хворих, більше тисячі одужали

Станом на ранок суботи, 3 липня, в Україні лабораторно підтвердили 705 нових випадків коронавірусу. Померли 36 українців, тоді як одужали трохи більше тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 237 202 людей. Протягом п’ятниці, 2 липня, діагноз встановили ще 705 новим хворим, серед них 22 медиків та 27 дітей.
Одужали за останню добу 1 072 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 36 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (185), Дніпропетровській (49), Київській (48), Донецькій (43) та Полтавській (39) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 460 людей, натомість одужали 2 170 656 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 185/5961
- Дніпропетровська область – 49/2870
- Київська область – 48/1921
- Донецька область – 43/1872
- Полтавська область – 39/1761
- Одеська область – 38/1322
- Запорізька область – 37/995
- Харківська область – 31/1917
- Львівська область – 29/2236
- Черкаська область – 26/847
- Херсонська область – 23/957
- Житомирська область – 23/1330
- Миколаївська область – 22/812
- Сумська область – 21/1448
- Хмельницька область – 16/975
- Чернігівська область – 14/839
- Вінницька область – 11/4141
- Закарпатська область – 11/563
- Рівненська область – 11/1147
- Луганська область – 10/412
- Чернівецька область – 6/376
- Волинська область – 6/765
- Кіровоградська область – 6/733
- Тернопільська область – 5/313
- Івано-Франківська область – 4/594.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.
Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.
Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.
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Наталя Дуляба