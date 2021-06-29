В Україні – 182 нові випадки covid за добу

За минулу добу, 28 червня, в Україні виявили 182 нових хворих на коронавірус. Водночас 582 пацієнтів одужали, а 5 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 234 463 випадки зараження коронавірусом. З них 52 300 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 164 374 – одужали.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

Лабораторії зробили 16 675 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 10 930, методом ІФА – 1 463. Також зробили 4 282 експрес-тести на антиген до вірусу.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, дозвіл на в’їзд іноземців. Також тепер дозволили проводити масові заходи майже без обмежень.

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