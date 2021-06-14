У Садового візьмуться преміювати чиновників, які «здаватимуть» колег-корупціонерів

У Львівській міській раді розглядають можливість преміювання тих чиновників, які будуть сповіщати про колег-корупціонерів. Про це в понеділок, 14 червня, йшлося під час засідання виконавчого комітету, передає Львівський портал.

Під час засідання виконком затвердив порядок роботи з повідомленнями, які надходять від працівників Львівської міськради про колег-корупціонерів.

Чиновник мерії має право анонімно повідомити в Сектор із питань доброчесності та запобігання корупції про корупційне правопорушення працівника Львівської міськради, її структурних підрозділів та виконавчих органів, ЛКП.

Таких людей, які будуть «здавати» своїх співробітників, офіційно назвали «викривачами». При цьому у мерії мають визначити окремих осіб, які будуть уповноважені захищати викривачів.

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«Метою цього рішення є заохочення працівників ставати викрадачами, позитивно сприймати цей термін, а також формувати культуру повідомлення про корупцію. Це своєрідна інструкція, де зібрані всі основні вимоги законодавства із запобігання корупції, роз’яснення НАЗК, адаптовані під структуру міської ради», – пояснила завідувачка сектору з питань доброчесності та запобігання корупції Леся Гудима-Місеюк.

Отримане повідомлення від викривача у мерії мають перевірити протягом 10 днів або протягом 15-30 днів, якщо його надіслали анонімно.

Якщо факти, про які сповістив викривач підтверджуються, Сектор із питань доброчесності і запобігання корупції ініціює службове розслідування. Також керівник підрозділу, де працює корупцонер, повинен звернутися в поліцію, прокуратуру, НАЗК чи Держбюро розслідувань.

Під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий відзначив, що для працівника, який «здасть» свого колегу-корупціонера, варто ввести додаткове заохочення – премії.

«Скільки років я вже працюю міським головою, жодного випадку не пригадую, щоб когось посадили за корупцію. Нема такого. Бо від людини, яку спіймали на хабарі, якщо поліція чи прокуратура не візьме кошти, то візьме суд. Якби когось посадили на років з десять, то й був би результат. А цього нема… Але якщо людина працює у підрозділі і викриває можливі корупційні дії керівників, то вона повинна розуміти, що отримує [натомість]. І це треба прописати. Я би дуже просив підняти це питання… Адже такі факти корупції є і присутні у цьому залі також про них знають, але мовчать. Думаю, ми підготуємо доповнення до цього рішення, це буде лише великий плюс», – сказав Андрій Садовий.

Зазначимо, що законодавство Україні передбачає фінансове заохочення для осіб, які повідомили правоохоронцям про корупціонера. Це не є стала винагорода, це є відсоток від тієї суми, яка буде вилучена через зловживання порушником.

Із повною версією Порядку роботи з повідомленнями про корупцію, здійсненими викривачами у Львівській міській раді та її виконавчих органах можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, із 2019 року для працівників Львівської міськради ввели Кодекс етичної поведінки.

Такий же кодекс у Ратуші хочуть прийняти і для депутатів. При цьому у ньому хочуть передбачити штрафи для обранців громади, які порушують етичні норми.

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