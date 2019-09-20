Садовий ввів для своїх підлеглих Кодекс етичної поведінки

Сьогодні, 20 вересня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив для посадовців, працівників виконавчих органів, комунальних підприємств й організацій Кодекс етичної поведінки. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Такий кодекс у мерії вирішили розробити, щоб встановити і запровадити морально-етичні принципи, єдині норми і правила поведінки посадовців. Таким чином сподіваються «забезпечити довіру і повагу львів’ян до міської ради».

«Цей кодекс був розроблений робочою групою, у яку входили представники громадських організацій та сфери бізнесу, охочі мешканці та працівники міськради. Кодекс складається із трьох частин: стандартів поведінки, прав працівників та неприйнятної поведінки», – розповіла спеціалістка сектору з питань доброчесності і запобігання корупції міськради Львова Уляна Федорович.

За її словами, до створення Кодексу етичної поведінки залучили доктора наук з державного управління Марію Рудакевич, а також міжнародного експерта із питань запобігання корупції організації «Governance and Integrity» Франса Гередтса.

Так, Кодекс етичної поведінки передбачає, що працівники міської ради мають любити Львів, турбуватись про його екологію і безпеку, інвестиційну привабливість, а також пропагувати збереження європейської спадщини.

Напрацьованих норм кодексу повинні будуть дотримуватись міський голова Львова, посадовці, працівники міської ради та її виконавчих органів, посадові особи і працівники підпорядкованих установ, комунальних підприємств.

У документі закладені й цінності, яких повинні дотримуватись посадовці мерії. Це, зокрема, гідність, професіоналізм, доброчесність, справедливість, відповідальність. Також вони мають політично нейтральними, нетерпимими до корупції й дотримуватись принципу гуманізму.

У кодексі також прописали права працівників мерів, стандарти поведінки та окреслили, що ж таке неприйнятна поведінка. До неї віднесли зловживання владою, повноваженнями та впливом, робота в умовах конфлікту інтересів, зловживання чи привласнення ресурсів, які є у розпорядженні у зв’язку з виконанням службових обов’язків тощо.

Львівський портал подає окремі частини розробленого Кодексу етичної поведінки посадовців Львівської міської ради, втім із повним його текстом можна ознайомитися тут.

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Водночас у Ратуші запланували розробити і ввести систему сповіщень щодо неприйнятної поведінки посадовців та інші порушення, вказані у кодексі. Самі ж працівники про порушення поведінки своїх колег зможуть повідомляти в Адміністрацію міського голови.

«Це прецедент, і більшість міст України такого документу не мають. Я би дуже хотів, аби кодекс був доведений до всіх працівників міськради та комунальних підприємств. Кожен повинен мати цей документ та прочитати його, це має бути дороговказ для всіх працівників», – прокоментував Андрій Садовий.

Нагадаємо, у мерії також вирішили боротися з корупцією. Для цього виконавчий комітет затвердив перелік антикорупційних заходів, які проведуть у міськраді Львова протягом 2019-2020 років.