Школярі зі Львівщини перемогли на всеукраїнських змаганнях «Cool Games»

Команда школярів зі Львівщини 1-го вікового дивізіону вперше в історії виборола золото у фіналі ІІІ всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games». Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає Львівський портал.

Школярі Львівщини у фіналі здолали представників Донецької та Вінницької областей, які, відповідно, посіли друге та третє місця.

Зазначимо, що цьогорічний фінал відбувався у київському палаці спорту «Венето Sport» упродовж 4 днів та був присвячений Дню захисту дітей та 30-ти річчю Незалежності України. Учасники змагалися у 17 естафетах.

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Крім того, поруч із змаганнями відбувалася культурна програма, в межах якої львів’яни презентували регіон.

Зокрема, цьогоріч Львівщину на змаганнях у 1 віковому дивізіоні (2010–2011 роки народження) представляла Львівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 50 імені Антона Макаренка (вчитель – Галина Колотело), у 2 віковому дивізіоні (2007 – 2009 роки народження) – Червоноградський ліцей (вчитель – Богдан Середоха), у 3 віковому дивізіоні (2003 – 2006 роки народження) – збірна школярів Ліцею №38 Львівської міської ради та Львівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 50 імені Антона Макаренка (вчителька – Оксана Війтович) під загальним керівництвом Анатолія Ігнатовича.

Збірну Львівщини було сформовано за підсумками відбіркових змагань упродовж 2020/2021 навчального року та охоплено близько 2 000 учасників.

Зазначимо, що «Cool Games» є унікальним українським проєктом, що започаткований у 2018 році з метою сприяння створенню цікавих та яскравих уроків фізичної культури та масовому залученню учнівської молоді до рухової активності.

Регіональні відбіркові етапи «Cool Games» проходили по усій країні упродовж березня – травня. В них взяли участь 100 тисяч учнів та учениць з 8 000 закладів середньої освіти. Організаторами змагань є Міністерство освіти і науки України спільно із Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

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