На Львівщині перевірять стан будівництва сільських амбулаторій

Впродовж червня тимчасова контрольна комісія обласної ради проведе перевірку будівництва сільських амбулаторій, що ведеться у населений пунктах Львівщини, в рамках державної програми «Доступна медицина». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Амбулаторії сімейної медицини споруджуються в різних громадах області за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів. З 43 запланованих на Львівщині медичних закладів, станом на травень 2021 року, здано 25 об’єктів.

«З 2018 року в рамках проєкту було закуплено автомобілі, медичне обладнання та розпочато будівництво 43 амбулаторій. З них завершено 25 закладів, 6 амбулаторій збудовані на 90%, щодо фінансування та спорудження інших медзакладів виникли неузгоджені питання» – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Голова тимчасової контрольної комісії Євгеній Гірник нагадав, що у 2021 році завершується чотирирічний термін дії державної програми «Доступна медицина», яка спрямована на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. За його словами, завершення робіт має відбутися без фінансових чи правових колізій.

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«Представники комісії впродовж червня оглянуть стан та проаналізують реалізацію будівництва й реконструкції кожної амбулаторії, особливо тих, які вважаються проблемними. Ми з’ясуємо через які обставини приміщення не добудовані. Депутати підготують та нададуть на розгляд Львівської обласної ради звіт про перспективи цільового використання споруд в кожній з громад», – запевнив голова контрольної комісії.

Додамо, у склад комісії увійшли 10 осіб – представники від дев’яти фракцій обласної ради. Головою комісії депутати обрали першого заступника голови Львівської обласної ради Євгенія Гірника.

Нагадаємо, на початку 2019 року на Львівщині стартувало будівництво 43 сільських амбулаторій. Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на лютий 2020 року у селах Львівської області відкрили лише десять амбулаторій. Торік середині жовтня у ЛОДА звітували про завершення будівництва 20 сільських амбулаторій. Згодом в облдержадміністрації заявили про реконструкцію ще 9 сільських амбулаторій.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обійшлося без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі.

Підрядника, який «нагрів» 1,7 млн грн на будівництві амбулаторії на Жидачівщині, змусили повернути гроші.

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