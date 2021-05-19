В українських школах за пів року вилучили три тонни небезпечних харчів

За пів року під час перевірок українських шкіл Держпродспоживслужба вилучила понад три тисячі кілограм небезпечних харчових продуктів. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

За останні шість місяців Держпродспоживслужба провела 1445 перевірок безпечності шкільного харчування. Під час них було вилучено понад 3182 кг небезпечних харчових продуктів, що втричі більше, ніж за аналогічний минулий період.

Також Держпродспоживслужба протягом шести місяців провела 2947 лабораторних досліджень та склала 424 обов’язкових приписи. Серед найчастіших порушень – недотримання гігієни виробництва, вимог зберігання і транспортування продуктів.

Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за організацією харчування дітей у закладах освіти, забезпеченням учнів достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм, недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів.

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Львівський портал повідомляв, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування.

Згодом Міністерство охорони здоров’я оновило санітарний регламент у школах, який має запрацювати з 1 січня. Зокрема, мова йде про зміну правил харчування у школах, де має бути враховано тенденції здорового харчування на підходах ВООЗ. У школах заборонять продавати снеки, чипси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок.

Втім, як зазначав кулінарний експерт, автор та керівник проєкту Cult Food та реформатор шкільного харчування Євген Клопотенко, досі йому не вдавалося у повному обсязі змінити шкільне харчування через те, що в Україні діяли старі норми. Нещодавно Кабмін затвердив нові норми харчування у навчальних закладах. Нові норми харчування в українських школах запрацюють з 1 вересня.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».

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