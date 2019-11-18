Перша леді України візьметься реформувати шкільне харчування

Дружина президента України Олена Зеленська вирішила зосередити свою діяльність на реформі харчування у школах. Про це вона заявила в інтерв’ю журналу Vogue, передає Львівський портал.

Перша леді України розповіла, що в державі сьогодні існує чимало проблем. Проте вона з командою виділила окремі напрямки роботи, адже «нічого не вийде, якщо братися за все одразу». Серед таких напрямків – реформа шкільного харчування.

«Чим раніше привчаєш дітей до культури харчування, тим простіше потім пояснити, що броколі – це краще, ніж ковбаса. Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть у сусідній кіоск й купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь або шкоду. Тому не дивно, що найпоширеніші проблеми зі здоров’ям дітей – захворювання шлунково-кишкового тракту», – зауважила Олена Зеленська.

Нещодавно команда Зеленської провела круглий стіл з профільними міністерствами, а вже у 2020 році Міністерство охорони здоров’я запропонує нову програму шкільного харчування.

Також Олена Зеленська додала, що також займатиметься культурною дипломатією і проблемою рівних можливості для всіх українців.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».