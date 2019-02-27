Революція їжі

Як розповідає відомий український кулінар та засновник проекту «Нове шкільне харчування» Євген Клопотенко, рецептури і стандарти, прописані у цьому збірнику, зараз є застарілими, а самі кухарі не розуміють, що можна готувати зовсім інші, цікавіші страви зі звичних продуктів. Саме тому часто шкільна їжа є нецікавою та навіть несмачною для дітей.



За словами кулінара, сьогодні у школах Києва харчуються лише 30% учнів, і змінити цю ситуацію як у столиці, так і Україні загалом, може відмова від радянського підходу до приготування їжі.



«Я просто не можу дивитись, як діти їдять ту їжу, яку їм дають у школах, і плачуть над тарілкою. Їжу треба зробити смачною, сучасною і живою… Зараз у наших їдальнях панує 1970 рік, і потрібно, щоб їжа спочатку «еволюціонувала» до сучасності, і лише тоді її можна буде ще модернізувати. Але ми знаємо, як зробити так, щоб учні почали їсти корисну і смачну їжу», – зауважив Євген Клопотенко.