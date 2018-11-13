28% батьків незадоволені харчуванням дітей у школах Львівщини, - опитування

На Львівщині провели опитування щодо якості харчування дітей у школах, а також добровільних внесків батьків у фонди навчальних закладів. Про це сьогодні, 13 листопада, під час апаратної наради повідомив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів, передає кореспондент Львівського порталу.

«У червні ми анонсували, що силами управління статистики за підтримки департаментів охорони здоров’я та освіти проведемо відповідне опитування мешканців Львівської області, щоби з’ясувати, яким чином, на їхню думку, надаються послуги в галузі охорони здоров’я, дошкільної освіти та загальної середньої освіти, а також якості соціальної та транспортної інфраструктури», – розповів про дослідження посадовець.

На питання щодо того, чи доводилося сплачувати додаткові кошти на певні шкільні потреби, 93% опитуваних відповіли «Так».

«Найбільше – у фонд батьківського комітету. Я так розумію, мова йде про ремонти та придбання чогось, зокрема, подарунків вчителям. Знову ж таки гроші збирають самі батьки…», – зазначив Роман Филипів.

Щодо ситуації із харчуванням дітей у школах Львівщини, то майже 28% респондентів висловили своє незадоволення через неякісні продукти.

«У нас насправді у дуже багатьох школах харчування справді є неякісним», – підтвердив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Окрім того, 32% опитаних виявились невдоволеними тим, що дітей перевантажують у навчанні «непотрібними» предметами, 25% – відсутністю сучасних технічних засобів, 16% – через недостатню увагу вивченню іноземної мови. Ще 10% заявили про те, що у школах викладають нудно та нецікаво.

«На питання стосовно того, що не задовольняє в якості навчання, окрім того, що, на думку батьків, дітей перевантажують, і в селах, і в містах скаржаться на відсутність сучасних технічних засобів», – пояснив Роман Филипів.

Додамо, що дослідження проводили 3 липня – 3 жовтня 2018 року. Ним охопили всі райони, міста обласного значення та ОТГ Львівщини. Опитано 5 586 респондентів.