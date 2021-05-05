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У Львові після святкувань врешті повернулися до вакцинації

Андрій Котенський

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Сьогодні у Львові вакцинували аж 962 особи. Загалом за понад 9 тижнів імунізації у місті вже щеплено 28984 особи. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова.

Так, сьогодні щеплення отримали: 83 фахівці міських медичних закладів, 4 – обласних та 43 – приватних медичних закладів; 1 громадський діяч; 354 особи поважного віку; 10 соціальних працівників; 100 військовослужбовців; 43 працівники освіти; 29 маломобільних людей та 11 осіб, що доглядають за ними; 6 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста; 136 працівників критично важливих структур державної безпеки; 142 працівники сфери обслуговування.

Вакцинацію сьогодні провели 16 бригад: 10 стаціонарних і 6 мобільних.

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Загалом у Львові щеплення від коронавірусу вже мають 28984 особи.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через тривалі Великодні свята, які були держвихідними, на Львівщині призупинили вакцинацію проти коронавірусу. Протягом доби 4 травня мобільні бригади не зробили жодного щеплення.

Зауважимо, що на Великдень та Поливаний понеділок, 2-3 травня, в Україні суттєво знизились темпи вакцинації – мобільні бригади провели лише 177 та 919 щеплень відповідно.

На Львівщині 3 травня теж не проводили вакцинації, а даних за 2 травня взагалі немає. Відомо лише, що 1 травня, у передвеликодню суботу, на Львівщині вакцинували тільки 20 осіб.

Львівський портал також писав про низький показник вакцинації на Вербну неділю, 25 квітня. За цей день в Україні загалом здійснили 1 114 щеплень, жодного не зробили у вісьмох областях, в тому числі й на Львівщині.

Нагадаємо, станом на 1 травня щеплення проти коронавірусу отримали трохи більше 52 тисяч мешканців Львівської області. Всі щеплення роблять безкоштовно спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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