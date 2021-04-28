Вакцинація від Covid людей віком 65+: як записатися та пункти щеплення на Львівщині

З 28 квітня в Україні працюватимуть 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу, з них 192 – на Львівщині. Поки що там починають робити щеплення українцям від 65 років. Про це інформує Львівський обласний центр громадського здоров’я.

В Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19 людей старших 65 років. Пріоритет надається саме людям найбільш похилого віку та людям, адже вони здебільшого мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.

Як записатись на вакцинацію людям віком 65+?

Є два способи записатися на вакцинацію. Людина може зателефонувати своєму сімейному лікарю. Якщо пункт щеплення знаходиться в медзакладі, де працює сімейний лікар, то він запише вас на конкретну дату та час вакцинації. Якщо у закладі, де працює сімейний лікар, немає пункту щеплення, то він дасть номер контакт-центру МОЗ або реєстратури, де ви можете на вакцинацію.

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Другий спосіб – через пункт щеплення. Для цього потрібно знайти пункт щеплення, який вам найбільше підходить, зателефонувати до зручного для вас пункту та записатися на конкретну дату.

Для отримання щеплення необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Скільки пунктів щеплення працюватимуть на Львівщині?

З 28 квітня в Україні працюватимуть 2127 пунктів щеплення для імунопрофілактики проти COVID-19. Саме в цих пунктах щеплень поки що розпочинається вакцинація людей віком 65+. На Львівщині таких пунктів працюватиме 192.

На Львівщині від коронавірусу вакцинували 43 958 людей, з них 2 535 – за останню добу. З таким результатом область йде третьою в Україні.

В області людей вакцинують трьома вакцинами: Covishield індійського та корейського виробництва, CoronaVac та Pfizer.

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