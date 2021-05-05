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Свята затягнулись: на Львівщині досі не відновили вакцинацію проти коронавірусу

Наталя Дуляба

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Через тривалі Великодні свята, які були держвихідними, на Львівщині призупинили вакцинацію проти коронавірусу. Протягом доби 4 травня мобільні бригади не зробили жодного щеплення. Про це свідчать дані, які опублікувало Міністерство охорони здоров’я України.

Так, протягом минулої доби, 4 травня, у Львівській області не зробили жодного щеплення проти Covid-19.

Хоча загалом по Україні ситуація з вакцинацією дещо покращилась: 4 травня щеплення зробили 3 425 громадянам. Із нульовим показником до Львівщини приєдналась ще й Хмельницька область. Втім здебільшого у регіонах провели від кількох десятків до кількох сотень щеплень. Найбільше зробили у Харківській (384) та Київській (355) областях.

Зауважимо, що на Великдень та Поливаний понеділок, 2-3 травня, в Україні суттєво знизились темпи вакцинації – мобільні бригади провели лише 177 та 919 щеплень відповідно.

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На Львівщині 3 травня теж не проводили вакцинації, а даних за 2 травня взагалі немає. Відомо лише, що 1 травня, у передвеликодню суботу, на Львівщині вакцинували тільки 20 осіб.

Львівський портал також писав про низький показник вакцинації на Вербну неділю, 25 квітня. За цей день в Україні загалом здійснили 1 114 щеплень, жодного не зробили у вісьмох областях, в тому числі й на Львівщині.

Нагадаємо, станом на 1 травня щеплення проти коронавірусу отримали трохи більше 52 тисяч мешканців Львівської області. Всі щеплення роблять безкоштовно спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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