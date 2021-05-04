На Великодні свята в Україні зробили лише 1096 covid-щеплень. Яка ситуація на Львівщині

На Великдень та Поливаний понеділок щеплення проти коронавірусу отримали лише 1096 українців. Протягом минулої доби, 3 травня, жодного щеплення не зробили у десятьох областях, в тому числі й на Львівщині. Про це свідчать дані, які оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

На Великодні свята в Україні суттєво знизились темпи вакцинації проти коронавірусу. На Поливаний понеділок, 3 травня, щеплення отримали всього лише 919 людей.

Жодного щеплення мобільні бригади не зробили у десятьох областях: Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській.

У всіх інших областях за добу зуміли провести від кількох десятків щеплень до сотні. Більше ста щеплень зробили лише у Києві (157) та в Миколаївській області (174).

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На сам Великдень, 2 травня, ситуація з соvid-вакцинацією була ще гірша: за добу щеплення зробили лише 177 українцям. Втім детальних цифр у розрізі кожної області у МОЗ не надали.

Львівський обласний центр громадського здоров’я, який регулярно звітує про кількість добових щеплень проти коронавірусу, таких даних ні за 2 травня, ні за 3 травня не опублікував.

Втім відомо, що 1 травня, у передвеликодню суботу, на Львівщині вакцинували тільки 20 осіб. Відтак можна припустити, що й на саму Пасху в області теж могли не зробити жодного соvid-щеплення.

Зазначимо, що на свята лабораторії стали суттєво менше робити ПЛР-тестів, через що, відповідно, стрімко знизився показник нових випадків Covid-19. Наприклад, протягом 3 травня на Львівщині виявили лише 55 нових хворих, адже загалом лабораторії провели 649 досліджень.

Львівський портал також писав про низький показник вакцинації на Вербну неділю, 25 квітня. За цей день в Україні загалом здійснили 1 114 щеплень, жодного не зробили у вісьмох областях, в тому числі й на Львівщині.

Нагадаємо, станом на 1 травня щеплення проти коронавірусу отримали трохи більше 52 тисяч мешканців Львівської області. Всі щеплення роблять безкоштовно спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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