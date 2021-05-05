На 10 рік впровадження е-квитка у Львові обладнали перші 20 «маршруток»

У Львові 10 рік триває реалізація проекту впровадження електронного квитка (АСОП) для громадського транспорту міста. Із 5 квітня 2021 року розпочали монтаж системи електронного квитка на транспортні засоби. На сьогодні валідатори встановили лише на 18 типових транспортних засобів із майже пів тисячі передбачених. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За інформацією відділу автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП «Львівавтодор», станом на сьогодні вже обладнано системою АСОП перші транспортні засоби у ЛКП «Львівелектротранс». ЛКП АТП-1 та приватному перевізнику ТзОВ «Успіх БМ».

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще наприкінці 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

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Е-квиток вводитимуть поетапно. Спочатку у мерії Львова планували, що він запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити ще восени 2019 року, однак роботи на об’єкті досі тривають. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.

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