Covid підхопили ще понад 10 тисяч українців, але одужали за добу вдвічі більше хворих

Станом на ранок п’ятниці, 30 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 10 072 нові випадки коронавірусу, тоді як одужало вдвічі більше – 20 192 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 069 537 людей. Протягом четверга, 29 квітня, діагноз встановили ще 10 072 новим хворим, серед них 188 медиків та 391 дитина.

Одужали за останню добу 20 192 пацієнти. Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 307 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (1059), Дніпропетровській (930) областях, уКиєві (868), а також у Запорізькій (620) та Львівській (568) областях

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 44 085 людей (+307 осіб за минулу добу). Одужали 1 655 525 українців (+20 192 особи за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;

Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;

м. Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;

Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;

Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;

Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;

Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;

Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;

Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;

Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;

Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;

Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;

Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;

Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;

Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;

Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;

Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень;

Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;

Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;

Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;

Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;

Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;

Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;

Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;

Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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