Covid-19 почав вражати нирки, печінку і навіть нервову систему, – МОЗ

Україною почав активно поширюватись британський штам коронавірусу, який є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Про це у вівторок, 23 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Так, випадки британського штаму коронавірусу виявляють вже по всій Україні. При цьому медики практично не фіксують безсимптомного перебігу хвороби. Вона напаки здебільшого проходить у важкій формі, через що суттєво зросла госпіталізація.

«Безсимптомного перебігу хвороби медики практично не фіксують, тобто всі випадки мають певну клінчну картину. І дуже часто йдеться саме про важкий перебіг захворювання. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему. Він втричі заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей: якщо раніше у лікарні здебільшого потрапляли хворі віком 60+, то тепер суттєво побільшало пацієнтів від 30 років. У цього штаму значно коротший інкубаційний період – один-три дні. Хвороба розвивається дуже швидко і має тяжий перебіг, через що й значно зріс рівень госпіталізацій», – розповів Максим Степанов.

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За його словами, у світі вже фіксують непоодинокі летальні випадки, коли хворі на британський штам вірусу задихалися, хоча при цьому були при свідомості. Відтак у МОЗ моніторять наслідки мутації Covid-19, аби знати, чи вносити зміни у протокол лікування коронавірусу і чи потрібно закупляти нові ліки.

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Також глава МОЗ додав, що хворі, які перенесли британський коронавірус, часто проходять тривалу реабілітацію, яка займає від 3 до 6 місяців. Кількість пацієнтів, яким потрібна така постковідна реабілітація, сягла 70%.

Нагадаємо, британський штам коронавірусу виявили вже й у Львові. Перші випадки на почаитку березня зафіксували в Івано-Франківській області.

На Львівщині медики кажуть, що пацієнтам, у яких виявляють британський штам коронавірусу, суттєво гіршає вже на 6-7 день від початку захворювання. Тому при перших симптомах застуди та грипу мешканців закликають відразу звертатись до лікаря.

Додамо, що британський штам Covid-19, відомий як B.1.1.7, виявили наприкінці 2020 року. Він є одним із декількох штамів коронавірусу, які з’явилися нещодавно. Його поширення зафіксували вже у понад ста країнах Європи та в США. Науковці кажуть, що цей штам є на 64% більш смертоносний від інших.

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