У лікарнях на Львівщині меншає хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 28 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів продовжує падати, зараз цей показник становить менше 50%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 151 хворого на Covid-19, ще 1716 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 2352 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежить 202 людини, в тому числі 49 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 48,9%, хоча ще у понеділок, 26 квітня, цей показник становив майже 53%.

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Станом на 28 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:

у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 332

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 233

у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 172

у 8-ій міській лікарні Львова – 172

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 161

у Стрийській міській лікарні – 148

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 145

у 1-ій міській лікарні Львова – 117

у Стебницькій міській лікарні – 117

у 5-ій міській лікарні Львова – 87

у Буській ЦРЛ – 75

у Перемишлянській ЦРЛ – 72

у Жидачівській ЦРЛ – 68

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 55

у Сокальській ЦРЛ – 54

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 53

у Рудківській лікарні – 53

у Старосамбірській ЦРЛ – 48

у Самбірській ЦРЛ – 45

у Пустомитівській ЦРЛ – 44

у Жовківській ЦРЛ – 41

у Львівській обласній клінічній лікарні – 33

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 15

у 1-му пологовому будинку Львова – 12.

Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

У Львівській ОДА теж говорять про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

Із 26 квітня Львівщина вийшла із «червоної» covid-зони і потрапила у «жовту».

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