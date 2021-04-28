У лікарнях на Львівщині меншає хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 28 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів продовжує падати, зараз цей показник становить менше 50%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 151 хворого на Covid-19, ще 1716 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 2352 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежить 202 людини, в тому числі 49 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 48,9%, хоча ще у понеділок, 26 квітня, цей показник становив майже 53%.
Станом на 28 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:
- у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 332
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 233
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 172
- у 8-ій міській лікарні Львова – 172
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 161
- у Стрийській міській лікарні – 148
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 145
- у 1-ій міській лікарні Львова – 117
- у Стебницькій міській лікарні – 117
- у 5-ій міській лікарні Львова – 87
- у Буській ЦРЛ – 75
- у Перемишлянській ЦРЛ – 72
- у Жидачівській ЦРЛ – 68
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 55
- у Сокальській ЦРЛ – 54
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 53
- у Рудківській лікарні – 53
- у Старосамбірській ЦРЛ – 48
- у Самбірській ЦРЛ – 45
- у Пустомитівській ЦРЛ – 44
- у Жовківській ЦРЛ – 41
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 33
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 15
- у 1-му пологовому будинку Львова – 12.
Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним.
Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.
Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.
У Львівській ОДА теж говорять про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.
Із 26 квітня Львівщина вийшла із «червоної» covid-зони і потрапила у «жовту».
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Наталя Дуляба