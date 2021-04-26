Лікарні Львівщини на половину заповнені хворими на Covid

Станом на ранок понеділка, 26 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують 2550 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів знизилась, цей показник зараз становить майже 53%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 79 хворих на Covid-19, ще 752 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 2550 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежать 206 людей, в тому числі 52 осіб під’єднані до апартів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 52,8%.
Станом на 26 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:
- у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 383
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 255
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 198
- у 8-ій міській лікарні Львова – 197
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 173
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 158
- у Стрийській міській лікарні – 149
- у 1-ій міській лікарні Львова – 128
- у Стебницькій міській лікарні – 114
- у 5-ій міській лікарні Львова – 94
- у Перемишлянській ЦРЛ – 75
- у Буській ЦРЛ – 67
- у Жидачівській ЦРЛ – 67
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 64
- у Рудківській лікарні – 62
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 61
- у Сокальській ЦРЛ – 55
- у Пустомитівській ЦРЛ – 51
- у Старосамбірській ЦРЛ – 49
- у Жовківській ЦРЛ – 47
- у Самбірській ЦРЛ – 46
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 31
- у 1-му пологовому будинку Львова – 14
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12.
Нагадаємо, коронавірус підхопили вже 127 448 мешканців Львівщини, за сотанню добу виявили 311 нових хворих. Від ускладнень померла 3171 людина.
У середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.
У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба