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Лікарні Львівщини на половину заповнені хворими на Covid

Наталя Дуляба

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Станом на ранок понеділка, 26 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують 2550 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів знизилась, цей показник зараз становить майже 53%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 79 хворих на Covid-19, ще 752 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 2550 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежать 206 людей, в тому числі 52 осіб під’єднані до апартів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 52,8%.

Станом на 26 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:

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  • у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 383
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 255
  • у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 198
  • у 8-ій міській лікарні Львова – 197
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 173
  • у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 158
  • у Стрийській міській лікарні – 149
  • у 1-ій міській лікарні Львова – 128
  • у Стебницькій міській лікарні – 114
  • у 5-ій міській лікарні Львова – 94
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 75
  • у Буській ЦРЛ – 67
  • у Жидачівській ЦРЛ – 67
  • у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 64
  • у Рудківській лікарні – 62
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 61
  • у Сокальській ЦРЛ – 55
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 51
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 49
  • у Жовківській ЦРЛ – 47
  • у Самбірській ЦРЛ – 46
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 31
  • у 1-му пологовому будинку Львова – 14
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12.

Нагадаємо, коронавірус підхопили вже 127 448 мешканців Львівщини, за сотанню добу виявили 311 нових хворих. Від ускладнень померла 3171 людина.

У середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

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