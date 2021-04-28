Скандальне будівництво на Тернопільській: двох забудовників оштрафували на 1,6 млн

ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка», що зводять багатоквартирний житловий будинок без жодних на це дозвільних документів на вул. Тернопільській, 42, оштрафували на 1,6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Зі скандальним забудовником, компанією «Ірокс», мерія Львова бореться близько чотирьох років. Фірма незаконно звела низку житлових будинків у різних районах міста. Люди, які інвестували у будівництво, скаржились, що забудовник їх ошукав і звертались за допомогою до львівської мерії.

Львівська міськрада звернулася з позовом до Господарського суду Львівської області, аби зобов’язати ПрАТ «Ірокс» припинити будівельні роботи на вул. Тернопільській, 42.

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29 вересня 2020 року суд заборонив забудовнику здійснювати будь-які будівельні роботи. Проте 30 грудня минулого року Господарський суд відмовив мерії у задоволені позову. Тоді у міськраді Львова заявили, що будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку.

1 квітня забудовник відновив роботи. Відтак інспекція ДАБК знову провела перевірку на Тернопільській, 42, під час якої виявили, що будівництво триває. Тож двох забудовників – ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка», що зводять багатоповерхівку, оштрафували на 1,6 млн грн.

16 квітня Інспекція ДАБК у Львові завершила перевірку на об’єкті будівництва на Тернопільській, 42. Інспектори зафіксували: будівельні роботи тривають, на будові майже 300 працівників, а документи, звичайно, в забудовника не з’явилися. А тому, з огляду на зафіксовані порушення, було визначено суму штрафу – 1,6 млн грн (штрафи на дві юридичні особи – ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка» – по 839 900 грн). Усі будівельні роботи повинні бути зупинені, на усунення решти порушень в забудовника є два місяці», – інформують у департаменті містобудування ЛМР.

Зазначимо, що на вул. Тернопільській, 42 компанія «Ірокс» без дозволів зводить ЖК «Персенківка» – 10-поверховий будинок економ-класу із комерційними приміщеннями і підземним паркінгом. Він розрахований на 300 квартир. Судовий позов щодо знесення цього об’єкта у мерії анонсували ще у 2017 році.

Інші незаконні об’єкти цього забудовника у Львові – на вул. Антонича-Майданній (Сихів), на вул. Шевченка, 418 (Рясне). Станом на кінець 2017 року у будинку на вул. Шевченка були продані всі квартири. У цьому будинку після негоди розсипались балкони.

Міськрада Львова своєю чергою неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів. Втім нещодавно мерія вирішила, що готова пробачити цій компанії заподіяну шкоду в обмін на безоплатну передачу місту будівлі дитсадка на вул. Т. Шевченка, 370-А.

Як писав Львівський портал, гендиректора компанії «Ірокс» Ігоря Микичака затримали у квітні 2018 року за підозрою у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та підробленні документів у сфері містобудування. Тоді суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 850 неоподаткованих мінімумів ‒ 1 млн 445 тис. грн.

Згодом правоохоронці довели причетність керівника ПрАТ «Ірокс» до незаконного заволодіння коштами громадян на суму 6,5 млн грн та будівництва багатоквартирних житлових будинків на самовільно захоплених земельних ділянках у різних районах Львова.

Про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові, читайте тут.

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Фото: ЛМР