Затримання директора скандального «Іроксу»: забудовнику обрали запобіжний захід

У Сихівському районному суді Львова у п’ятницю обрали міру запобіжного заходу скандальному забудовнику. Півтора мільйона гривень – таку заставу прокуратура просила для гендиректора будівельної фірми «Ірокс» Ігоря Микичака. Про це повідомляє Zaxid.net.

За клопотанням прокуратури суд обрав для Ігоря Микичака запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 850 неоподаткованих мінімумів ‒ 1 млн 445 тис. грн.

Нагадаємо, Ігоря Микичака затримала поліція у середу. Йому інкримінують шахрайство, зловживання службовим становищем та підроблення документів у сфері містобудування. Йдеться про нелегальне будівництво багатоповерхового будинку на вулиці Антонича, 1. Саме там, за версією слідства, Ігор Микичак продавав львів’янам квартири без офіційних або з підробленими документами.

Додамо, що мерія неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів.