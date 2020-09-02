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Наступного року в Рясному відновлять дитсадок

Ольга Денисяка

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Наступного року на вул. Шевченка, 370-А у мікрорайоні Рясне планують відновити дитячий садочок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Приміщення на вул. Шевченка, 370-А, перебувають у власності скандальної компанії-забудовника «Ірокс». Орієнтовна вартість приміщень колишнього відомчого садочка – 27 млн грн, а сумарні збитки, які завдала компанія-забудовник місту, – понад 60 млн грн.

«ПрАТ «Ірокс» неодноразово здійснювало будівництво низки багатоповерхових будинків без відповідних дозволів. Зупинити недобросовісного забудовника вдалось лише завдяки втручанню міста. Наразі збитки, завдані компанією громаді, становлять близько 60 млн грн. Зокрема, ця скандальна компанія не сплатила понад 17 млн грн інвестиційних внесків, а орієнтовна вартість завданих збитків місту становить 43,6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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Орієнтовну ринкову вартість приміщень колишнього садочку оцінюють у близько 27 млн грн. За інформацією управління освіти, відновлення садочка у цьому мікрорайоні є справді потрібним.

Відтак у мерії підготували проєкт ухвали, де пропонується в рахунок стягнення місту збитків від незаконних дій компанії «Ірокс», передати приміщення на вул. Шевченка, 370-А у власність громади.

Нагадаємо, що приміщення відомчого дитячого садочка загальною площею 2011 кв. м перейшли у власність компанії «Ірокс» від ВАТ «Конвеєр» ще 1997 року через недосконалість законодавства.

Станом на зараз є 7 судових справ щодо ПрАТ «Ірокс». Йдеться про багатоквартирні житлові будинки на вулицях Антонича – Майданна, Тернопільська, 42, вул. Шевченка, 418, які збудовані з порушенням чинного законодавства.

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