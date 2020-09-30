Суд заборонив будівництво скандального житлового комплексу у Львові

Господарський суд Львівської області заборонив ПрАТ «Ірокс» будівництво житлового комплексу «Персенківка» на вул. Тернопільській, 42. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич.

Зі скандальним забудовником, компанією «Ірокс», мерія Львова бореться близько чотирьох років. Фірма незаконно звела низку житлових будинків у різних районах міста. Люди, які інвестували у будівництво, скаржились, що забудовник їх ошукав і звертались за допомогою до львівської мерії.

Львівська міськрада звернулась до суду щодо знесення одного з незавершених об’єктів «Ірокса» – житлового комплексу «Персенківка» на вул. Тернопільській, 42. Рішення щодо знесення суд ще не прийняв, проте заборонив забудовнику здійснювати будь-які будівельні роботи.

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«29 вересня колегія суддів Господарського суду Львівської області задоволила заяву Львівської міської ради про забезпечення позову шляхом заборони ПрАТ «Ірокс» здійснювати будь-які будівельні роботи на вул. Тернопільській, 42», – написала Гелена Пайонкевич.

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Зазначимо, що на вул. Тернопільській, 42 компанія «Ірокс» без дозволів зводить ЖК «Персенківка» – 10-поверховий будинок економ-класу із комерційними приміщеннями і підземним паркінгом. Він розрахований на 300 квартир. Судовий позов щодо знесення цього об’єкта у мерії анонсували ще у 2017 році.

Інші незаконні об’єкти цього забудовника у Львові – на вул. Антонича-Майданній (Сихів), на вул. Шевченка, 418 (Рясне). Станом на кінець 2017 року у будинку на вул. Шевченка були продані всі квартири. У цьому будинку після негоди розсипались балкони.

Міськрада Львова своєю чергою неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів. Втім нещодавно мерія вирішила, що готова пробачити цій компанії заподіяну шкоду в обмін на безоплатну передачу місту будівлі дитсадка на вул. Т. Шевченка, 370-А.

Як писав Львівський портал, гендиректора компанії «Ірокс» Ігоря Микичака затримали у квітні 2018 року за підозрою у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та підробленні документів у сфері містобудування. Тоді суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 850 неоподаткованих мінімумів ‒ 1 млн 445 тис. грн.

Згодом правоохоронці довели причетність керівника ПрАТ «Ірокс» до незаконного заволодіння коштами громадян на суму 6,5 млн грн та будівництва багатоквартирних житлових будинків на самовільно захоплених земельних ділянках у різних районах Львова.

Про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові, читайте тут.

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Фото: Facebook Гелени Пайонкевич