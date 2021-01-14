Суд не дозволив знести скандальний будинок на Новому Львові

Суд не задовольнив позов Львівської міськради щодо знесення одного з незавершених об’єктів ПрАТ «Ірокс» – житлового комплексу «Персенківка» на вул. Тернопільській, 42. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зі скандальним забудовником, компанією «Ірокс», мерія Львова бореться близько чотирьох років. Фірма незаконно звела низку житлових будинків у різних районах міста. Люди, які інвестували у будівництво, скаржились, що забудовник їх ошукав і звертались за допомогою до львівської мерії.

Львівська міськрада звернулася з позовом до Господарського суду Львівської області, аби зобов`язати ПрАТ «Ірокс» припинити будівельні роботи на вул. Тернопільській, 42.

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29 вересня 2020 року заборонив забудовнику здійснювати будь-які будівельні роботи. Проте 30 грудня минулого року Господарський суд відмовив мерії у задоволені позову.

«30 грудня 2020 року Господарський суд Львівської області прийняв рішення у справі та відмовив у задоволенні позову Львівської міської ради до ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка» про зобов`язання ПрАТ «Ірокс» привести земельну ділянку на вул. Тернопільській, 42 у Львові до попереднього стану шляхом знесення самовільно збудованої прибудови та надбудови до об`єкту нерухомості, площею 1046,9 м2», – зазначають у юридичному департаменті.

Також у міськраді Львова заявили, що будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку.

Зазначимо, що на вул. Тернопільській, 42 компанія «Ірокс» без дозволів зводить ЖК «Персенківка» – 10-поверховий будинок економ-класу із комерційними приміщеннями і підземним паркінгом. Він розрахований на 300 квартир. Судовий позов щодо знесення цього об’єкта у мерії анонсували ще у 2017 році.

Інші незаконні об’єкти цього забудовника у Львові – на вул. Антонича-Майданній (Сихів), на вул. Шевченка, 418 (Рясне). Станом на кінець 2017 року у будинку на вул. Шевченка були продані всі квартири. У цьому будинку після негоди розсипались балкони.

Міськрада Львова своєю чергою неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів. Втім нещодавно мерія вирішила, що готова пробачити цій компанії заподіяну шкоду в обмін на безоплатну передачу місту будівлі дитсадка на вул. Т. Шевченка, 370-А.

Як писав Львівський портал, гендиректора компанії «Ірокс» Ігоря Микичака затримали у квітні 2018 року за підозрою у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та підробленні документів у сфері містобудування. Тоді суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 850 неоподаткованих мінімумів ‒ 1 млн 445 тис. грн.

Згодом правоохоронці довели причетність керівника ПрАТ «Ірокс» до незаконного заволодіння коштами громадян на суму 6,5 млн грн та будівництва багатоквартирних житлових будинків на самовільно захоплених земельних ділянках у різних районах Львова.

Про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові, читайте тут.

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Фото: Facebook Гелени Пайонкевич