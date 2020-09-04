Мерія Львова готова вибачити скандального забудовника в обмін на дитсадок

Львівська міська рада готова вибачити шкоду, яку заподіяв скандальний забудовник, компанія «Ірокс», в обмін на безоплатну передачу місту будівлі дитсадка у Рясному. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 4 вересня, під час сесії проголосували 46 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прийнятою ухвалою мерія вирішила, що запропонує ПрАТ «Ірокс», який протиправно звів у Львові низку багатоповерхівок, безоплатно передати у комунальну власність дитячий садочок на вул. Т. Шевченка, 370-А. Будівлю площею 2011 кв м міськрада готова прийняти як компенсацію за заподіяну шкоду.

«За приблизними підрахунками заподіяна шкода місту становить 60 млн грн. Департамент економічного розвитку стверджує, що до міського бюджету не надійшло 17 млн грн. Вартість земельних ділянок, на яких компанія «Ірокс» будувала житло, за приблизними підрахунками становить близько 40 млн грн», – розповіла під час обговорення директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

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Вона також додала, що зараз тривають суди щодо керівника «Іроксу», тому наголосила на тому, що «шлях до реалізації прийнятої ухвали буде довгим».

Водночас депутати передбачили, що якщо забудовник не передасть безоплатно місту дитсадок у Рясному, то мерія розгляне можливість його викупу, адже будівля перебуває в іпотеці. Втім у такому випадку мерія Львова не планує пробачати «Іроксу» боргу і домагатиметься стягнення із компанії коштів.

Нагадаємо, компанія «Ірокс» незаконно зводила житлові будинки на вул. Антонича-Майданній, на вул. Шевченка, 418 та на вул. Тернопільській, 42. Люди, які інвестували у це будівництво, скаржились, що забудовник їх ошукав і звертались за допомогою до львівської мерії.

(Один зі скандальних об’єктів «Іроксу» на вул. Антонича, Сихів)

Міськрада Львова своєю чергою неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів.

Як писав Львівський портал, гендиректора компанії «Ірокс» Ігоря Микичака затримали у квітні 2018 року за підозрою у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та підробленні документів у сфері містобудування. Тоді суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 850 неоподаткованих мінімумів ‒ 1 млн 445 тис. грн.

Згодом правоохоронці довели причетність керівника ПрАТ «Ірокс» до незаконного заволодіння коштами громадян на суму 6,5 млн грн та будівництва багатоквартирних житлових будинків на самовільно захоплених земельних ділянках у різних районах Львова.

Про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові, читайте тут.

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