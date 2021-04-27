В Україні – понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні 26 квітня виявили 7 915 нових випадків COVID-19. Водночас 17 391 пацієнт одужав, а 432 померли від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідомили в міністерстві охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Лабораторії 25 квітня зробили 72 239 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133.

Від початку пандемії в нас виявили 2 038 248 випадків COVID-19, з них 1 596 829 людей одужали та 42 950 – померли від ускладнень.

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За минулу добу проти COVID-19 щепили 11 100 людей. Загалом 539 124 людини отримали першу дозу препарату, а 9 завершили вакцинацію.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

На Великдень в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають обмежити фізичні контакти й уникати скупчень людей. Натомість вводити додаткові обмеження на свята не планують. Водночас у МОЗ кажуть, що через кілька тижнів після свят в країні може бути новий спалах Covid-19.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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