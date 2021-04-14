Ситуація з Covid-19 на Львівщині досі надскладна, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні вже пішов на спад пік третьої хвилі коронавірусу. Втім ситуація в окремих регіонах, зокрема й на Львівщині, досі є надскладною. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми витримали черговий стрибок захворюваності на Covid-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями», – відзначив очільник МОЗ.

За його словами, вже 10 днів поспіль в Україні фіксують спад захворюваності, також знизився рівень госпіталізацій. 13 квітня з українських лікарень вперше за час третьої хвилі виписали на 22,8% більше пацієнтів, аніж госпіталізували.

Відтак загалом ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується, проте Максим Степанов наголосив на низці регіонів, де все ще досі є «надскладно».

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«Деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в «червоній» зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів: носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей», – написав Максим Степанов.

Зазначимо, що недавно з «червоної» Covid-зони вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області, це спалах стався ще у середині лютого. Станом на 14 квітня у «червоній» зоні перебувають 11 областей та Київ.

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Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 119 540 людей. За минулу добу виявили ще 963 нових хворих, 35 людей померли.

Сovid-стаціонари Львова та області заповнені хворими на 65-66%. У Львівській ОДА кажуть, що в лікарні продовжують потрапляти молоді люди віком 35+ без супутніх захворювань, серед них є непоодинокі випадки важких пневмоній. Загалом ситуація в області досі є напруженою, відтак про вихід із «червоної» зони говорити зарано.

Додамо, що Львівщина потрапила у «червону» Covid-зону наприкінці березня.

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