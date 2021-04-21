Львівщина має всі шанси незабаром вийти з «червоної» covid-зони, – ЛОДА

На Львівщині впав рівень захворюваності на коронавірус. Якщо така ситуація буде й надалі, то вже найближчим часом область може вийти з «червоної» зони епіднебезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом останніх двох тижнів, тобто з початку квітня, інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення на Львівщині зменшився на 15,56%. Такий результат є однією з передумов, аби область вийшла з «червоної» covid-зони.

«Якщо така динаміка буде продовжуватись і надалі, то область має всі шанси вийти з «червоної» зони вже наступного тижня [кінець квітня – початок травня]. Але дотримуватись правил безпеки слід незалежно від того, чи діє карантин, чи ні», – сказав директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

У Міністерстві охорони здоров’я теж відзначають поліпшення епідситуації у Львівській області й не виключають її вихід із «червоної» зони найближчим часом.

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Станом на середу, 21 квітня, найвищий рівень епіднебезпеки, червоний, діє в 12 регіонах України та в Києві, помаранчевий – у дев’ятьох областях, а жовтий – лише у трьох.

На Львівщині все ще є незначне перевищення показника виявлення нових хворих на коронавірус та завантаженості лікарень.

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Нагадаємо, що у «червоній» covid-зоні Львівщина опинилась наприкінці березня. У цій епідзоні діють найжорсткіші карантинні обмеження.

Ще в середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

Натомість у Львівській ОДА недавно заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

Додамо, що минулої доби коронавірус виявили у 492 мешканців Львівської області, тоді як одужали 1388 людей.

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