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Covid на Львівщині: майже пів тисячі нових хворих, але одужали 1388 людей

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 21 квітня, на Львівщині виявили 492 нових хворих на Covid-19, тоді як ще 25 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 124 366 людей.

Протягом вівторка, 20 квітня, лабораторні центри провели 2225 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 492, тобто 22% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 222 осіб – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 3089 людей (+25 за останню добу). Побороти недугу зуміли 91 530 пацієнтів (+1 388 за минулу добу).

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Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

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