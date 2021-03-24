«Червона» карантинна зона: все, що треба знати про обмеження у Львові та області

Із четверга, 25 березня, на всій території Львівщини діятиме «червоний» рівень епіднебезпеки. Напередодні рішення про посилення карантину у Львові та області вже прийняла місцева влада. Львівський портал розповідає, які обмеження діятимуть, допоки область не вийде з найсуворішої covid-зони.

Через спалах коронавірусу Львів на карантин пішов із 19 березня, Львівщина – з 23 березня. У цей же день МОЗ віднесло всю область до «червоної» зони епіднебезпеки, а державна комісія ТЕБ і НС встановила, що всі обмеження, які передбачає це Covid-зонування, починають діяти опівночі 25 березня.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав місцеву владу не чекати вказівок «зверху», а самостійно посилювати карантин, що й зробили Львів та область.

Попередньо заплановано, що введені обмеження діятимуть щонайменше до 4 та 6 квітня, проте все залежить від того, доки вся Львівщина пробуде у «червоній» зоні.

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Так, карантин у Львові попередньо триватиме до 4 квітня. Міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 24 березня дещо посилила обмеження і встановила, що свою роботу призупиняють:

ТРЦ

заклади культури

непродовольчі ринки

ресторани та кафе (дозволена лише доставка і робота на виніс)

розважальні заклади та нічні клуби

Під забороною – будь-які масові заходи. Школи навчаються в онлайн-форматі, дитячі садки продовжують свою роботу. Громадський транспорт у Львові поки не зупиняється, але в салонах мають бути заповнені лише сидячі місця.

Дозволено працювати у Львові:

аптекам

зоомагазинам

квітковим та насінневим магазинам

магазинам з продажу засобів зв’язку

майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів

салонам краси – лише за попереднім індивідуальним записом

фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом (з розрахунку одна людина на 20 м кв площі)

Тим часом міський голова Андрій Садовий закликав роботодавців дозволити львів’янам працювати з дому, аби максимально обмежити контакти з іншими. На дистанційний режим роботи переходить й сама Львівська міська рада та всі підпорядковані їй структури.

«Я би хотів звернутись до усіх працедавців: якщо ви маєте можливість, то організуйте роботу так, щоб люди могли працювати з дому, щоб ми зменшили фізичні контакти людей. Те саме ми будемо робити в органах місцевого самоврядування. Всі, хто можуть працювати з дому, будуть так працювати: бухгалтери, спеціалісти, присутність яких не є обов`язкова в цей час», – цитує мера пресслужба Львівської міськради.

На території Львівської області карантин встановили щонайменше до 6 квітня. Тут також закриті ТРЦ, непродовольчі ринки, розважальні заклади, заклади культури, спортзали та фітнес-центри.

Скасовані всі масові заходи, кафе та ресторани працюють на виніс та доставку. Дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, магазинів з побутовою хімією і засобами гігієни. Громадський транспорт на території Львівської області наразі не зупиняли.

Зазначимо, що уряд дозволив органам місцевої влади самостійно вирішувати, чи зупиняти роботу громадського транспорту, якщо область опиняється у «червоній» зоні.

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомили, що, незважаючи на «червону» зону, на Львівщині й надалі відбуватиметься посадка і висадка пасажирів.

Зауважимо, що 22 березня Кабмін своєю постановою заборонив українцям у «червоних» зонах ходити без масок на вулиці та навіть у парках. Штрафи «світять» усім, хто не реагуватиме на зауваження правоохоронців.

Обов’язково одягати маски теж потрібно у громадському транспорті, у громадських будівлях, робота яких не заборонена під час карантину. Також при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

Всіх мешканців Львівщини закликають максимально мінімізувати контакти з іншими, а при перших ознаках застуди чи грипу – відразу звертатися до свого лікаря.

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