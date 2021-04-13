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За добу в Україні зробили 10 тисяч щеплень. Найбільше – на Львівщині

Ольга Денисяка

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Впродовж 12 квітня в Україні зробили 10 135 щеплень проти COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільшу кількість щеплень за добу  зробили у Львівській області – 1510 та Києві – 1500 та Дніпропетровській області (850).

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримала 388 401 людина, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

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  • м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;
  • Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;
  • Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;
  • Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;
  • Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;
  • Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;
  • Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;
  • Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;
  • Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;
  • Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;
  • Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;
  • Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;
  • Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;
  • Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;
  • Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;
  • Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;
  • Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;
  • Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;
  • Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;
  • Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;
  • Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

Зараз на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield, втім мобільні бригади вже почали навчати, як працювати з китайською вакциною CoronaVac, тобто вже найближчим часом її теж мають застосовувати.

Зауважимо, що вакцину CoronaVac в Україні використовуватимуть для щеплень, в тому числі тих, кого залучать до проведення ЗНО-2021.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини. У Львові щеплення отримали вже понад 12 000 людей. Серед них – медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові.

Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали майже 18 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

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