У Львові щеплення проти COVID-19 отримали понад 12 тисяч осіб: хто вони

Від початку вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львові щеплення отримали понад 12 тисяч осіб. Це медичні працівники, люди похилого віку, військовослужбовці, соціальні працівники, освітяни та громадські діячі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, 9 квітня у місті вакцинували 950 осіб. Зокрема, це:

40 медиків міських медичних закладів;

80 медиків обласних медичних закладів;

162 медики приватних медичних закладів;

137 осіб поважного віку (65+ та 80+);

72 військовослужбовці;

33 працівники соціальних служб;

12 громадських діячів;

414 освітян.

Зазначимо, що щеплення робили 12 міських бригад імунізації.

Загалом від початку вакцинації у Львові щеплення від коронавірусу вже мають 12 189 осіб. З них фахівці медичних закладів: 2084 – міських, 3366 – обласних та 3479 – приватних, а також 153 громадські діячі, 1591 особа поважного віку (65+ та 80+), 437 військовослужбовців, 340 соціальних працівників, 737 освітян та 1 маломобільна людина й 1 особа, що доглядає за нею.

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Зазначимо, що у мерії заявили про збільшення темпів вакцинації.

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